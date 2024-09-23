Tomris Giritoğlu Hatırla Sevgili, Cemberimde Gül Oya dizilerinin yapımcılığını yaptı

23 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:18

Yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Tomris Giritoğlu kimdir, aslen nereli, çocuğu var mı soruları gündem oldu.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün​'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetmen Tomris Giritoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü yönetmenin vefat haberinin ardından vatandaşlar Tomris Giritoğlu kimdir, aslen nereli, çocuğu var mı sorularını araştırmaya başladı.

TOMRİS GİRİTOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Tomris Giritoğlu, 1957 yılında Konya​'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi.

Aslen Hataylı olan ünlü yönetmen çocukluğunun ilk yıllarını Adana'da geçirdi.

İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim öğretimine TED Ankara Koleji'nde devam etti ve Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı.

1997 yılında Aycan Giritoğlu ile evlendi ve TRT'de bir süre boyunca Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptı.

Daha sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti ve "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki adet belgesel filmi çekti.

TRT'nin Drama Bölümü'ne geçen Tomris Giritoğlu 1989 yılında ilk filmi Kantodan Tangoya'yı çekti.

İlk uzun metrajlı filmi olan Suyun Öte Yanı'nı 1991 yılında çeken ünlü yönetmen birçok ödül aldı.

1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı film ile adını geniş kitlelere duyurdu ve Türkiye'de "dönem dizisi" akımını başlattı.

TOMRİS GİRİTOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ NELER?

2002-2003 | Gülbeyaz

2002 | Azad

2003-2004 | Sultan Makamı

2003-2005 | Kurşun Yarası

2004-2005 | Çemberimde Gül Oya

2004 | Bir Aşk Hikayesi

2005-2007 | Ihlamurlar Altında

2005 | Aşk Yolu

2005 | Seher Vakti

2006-2007 | Kırık Kanatlar

2006-2008 | Hatırla Sevgili

2006 | Erkekler Ağlamaz

2007-2008 | Karayılan

2007-2009 | Asi

2009-2010 | Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 | Kül ve Ateş

2010-2011 | Gönülçelen

2012-2013 | Kayıp Şehir

2014 | Her Sevda Bir Veda

TOMRİS GİRİTOĞLU ÇOCUĞU VAR MI, OĞLU KİM?

Aycan Giritoğlu ile evli olan Tomris Giritoğlu'nun Ilgaz adında bir çocuğu bulunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Ilgaz Giritoğlu Not Defteri, Kalbim 4 Mevsim, Kasaba gibi filmlerin yönetmenliğini yaptı.