Yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti!

23 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:05

Usta yönetmen Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Sayısız projeye imza atan Tomris Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Güz Sancısı, Asi, Ihlamurlar Altında, Hatırla Sevgili ve Gülbeyaz gibi projelerde imzası olan usta yönetmen ve yapımcı​ Tomris Giritlioğlu uzun süredir kanser​ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957 doğumlu Tomris Giritlioğlu, 1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Sayısız projeye imza atan Tomris Giritlioğlu, ‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ ürettiği yapımlar arasındadır.