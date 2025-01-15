Toplu taşıma zammı sonrasında marmaray ücreti ne kadar oldu belli oldu! Tam güzergah fiyatı
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35'lik oranda zam sonrasında marmaray fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı marmaray 2025 ücretinin ne kadar olduğu netleşti.
İstanbul'da toplu ulaşım için yapılan zam teklifi kabul edildi. Buna göre marmaray tam güzergah fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Vatandaşlar 2025 marmaray ücretlerini araştırırken tam güzergah fiyatları duyuruldu.
MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bugün İBB tarafından teklif edilen %35 zam talebi sonrasında toplu taşıma fiyatları değişti. Milyonlarca kişinin kullandığı marmaray ücreti zamla beraber 59,76 TL oldu. Vatandaşların tam güzergah gitmesi halinde ödeyeceği fiyat 59,76 TL olacak.
MARMARAY FİYATI KAÇ TL 2025 SON DAKİKA?
İBB tarafından sunulan zam teklifi kabul edildi ve fiyatlar değişti. Marmaray fiyatı 59,76 TL oldu. Diğer toplu taşıma araçlarına uygulanan zam sonrası fiyatlar şöyle:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL