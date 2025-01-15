Toplu taşıma zammı sonrasında marmaray ücreti ne kadar oldu belli oldu! Tam güzergah fiyatı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:27

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35'lik oranda zam sonrasında marmaray fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı marmaray 2025 ücretinin ne kadar olduğu netleşti.