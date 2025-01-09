Torino-Juventus maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Thiago Motta'nın muhtemel 11'i belli oldu

09 Ocak 2025 14:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:34

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, Serie A'nın 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Torino deplasmanına çıkacak. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino-Juventus maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Teknik direktör Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

İtalya Serie A​ mücadeleleri kapsamındaJuventus​, Torino​ karşısında deplasmana çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sezonunun ilk yenilgisini alan Juventus karşılaşmadan kesin bir 3 puan almak istiyor.

Son üç haftada sadece 2 puan toplayan Torino ise kötü giden gidişatı değiştirmeyi planlıyor.

Maçın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Kenan Yıldız'ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

KENAN YILDIZ​ TORİNO-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'ı Torino deplasmanında ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Milli futbolcu geçtiğimiz haftalarda oynanan Fiorentina karşılaşmasında yedeklerden oyuna dahil olmuştu.

Juventus'un berabere kaldığı karşılaşmanın ardından taraftarlar Thiago Motta'ya, Kenan Yıldız'ı ilk 11'de başlatmadığı için eleştiri yağmuruna tutmuştu.

İtalya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanan Juventus-Milan maçında ise Kenan Yıldız ilk 11'de başlamış ve gol atmıştı.

Ancak Kenan Yıldız'ın golü Juventus'u finale taşımaya yetmemişti.

TORİNO-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus'ta sakatlığı bulunan Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik ve Francisco Conceiçao'nun maçta oynayamayacak.

Torino'da ise Duvan Zapata, Emirhan İlkhan, Zanos Savva, Gvidas Gineitis, Saul Coco ve Samuele Ricci sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymeyecek.

Muhtemel 11'lerin ise maçta şöyle olması bekleniyor:

Torino: Milinković-Savić, Koko, Maripán, Voivoda, Sosa, Ilić, Ricci, Lazaro, Vlahović, Sanabria, Adams

Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Kalulu, Gatti, Savona, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Yıldız, Conceição, Vlahović