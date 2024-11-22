Tosun Paşa filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu

22 Kasım 2024 23:44 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:01

ATV ‘de yayınlanan yarışma programında sorulan Tosun Paşa filmi ile ilgili bir sorunun ardından filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

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Tosun Paşa, Yeşilçam​'ın en bilinen ve sevilen filmleri arasında yer alıyor.

1976 Kartal Tibet yapımı komedi​ filmi olan Tosun Paşa, günümüzde hala 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen ve gülmekten kırıp geçiren bir yapım.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Olay 19. yüzyılın Mısır'ında geçer.

Köklü Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girerler.

Tellioğulları büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban​'ı (Kemal Sunal) Tosun Paşa olarak tanıtır.

Sonuçta işler arapsaçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkıp gelir.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal​ - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Tellioğullarının kızı

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı

Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı