Tosun Paşa filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu
ATV ‘de yayınlanan yarışma programında sorulan Tosun Paşa filmi ile ilgili bir sorunun ardından filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
Tosun Paşa, Yeşilçam'ın en bilinen ve sevilen filmleri arasında yer alıyor.
1976 Kartal Tibet yapımı komedi filmi olan Tosun Paşa, günümüzde hala 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen ve gülmekten kırıp geçiren bir yapım.
TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?
Olay 19. yüzyılın Mısır'ında geçer.
Köklü Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girerler.
Tellioğulları büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Tosun Paşa olarak tanıtır.
Sonuçta işler arapsaçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkıp gelir.
TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa
Müjde Ar - Leyla
Şener Şen - Lütfü
Adile Naşit - Adile
Ayşen Gruda - Zekiye
Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı
Günfer Feray - Tellioğullarının kızı
Zihni Göktay - Ruhi
Ergin Orbey - Vehbi
Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa
Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)
İhsan Bilsev - Mülayim
Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)
Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı
Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı