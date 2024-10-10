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Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası

Editör: Safa Keser
10 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:16
Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası

Bellona, online ve fiziksel mağaza deneyimini bir araya getirdiği ilk Touch Point Bellona noktasını Ankara’da açtı.

Türkiye mobilya​ sektöründe yenilikçi tasarım​ ve uygulamalarıyla ön plana çıkan Bellona, güçlü online mağazacılık deneyimi ve zengin ürün yelpazesini Touch Point Bellona konsepti ile mağazalarına taşıyor.

Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası - 1. Resim

Touch Point noktaları, Bellona Online’a özel hazırlanan koleksiyonların fiziksel olarak incelenmesine imkan sağlarken, ürünlerde yer alan QR kodlar aracılığıyla müşterilere online’a özel avantajlarla alışveriş yapma imkânı sunuyor.

Touch Point Bellona: Online alışverişte yepyeni bir deneyim noktası - 2. Resim

Ankara’da açılan ilk ‘Touch Point Bellona’ noktasıyla Bellona, önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş mağazacılık ağıyla bu deneyimi yaygınlaştırmayı hedefliyor. Alışverişin geleceğine odaklanan marka, yeni konseptiyle erişilebilirliği artırarak ve müşteri deneyimini güçlendirerek mağazacılık alanındaki profesyonelliğini bir adım daha ileriye taşıyor.

mobilyatasarımAnkara

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