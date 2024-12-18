Trabzon Arsın, Beşikdüzü, Akçaabat'ta elektrik kesintisi yaşanıyor! Saat kaçta geleceği açıklandı

18 Aralık 2024 08:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:33

18 Aralık Çarşamba günü Trabzon'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Akçaabat, Arsın, Beşikdüzü ilçelerinde yaşanan planlı elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği Çoruh Elektrik tarafından duyuruldu. Akçaabat elektrik kesintisinin saat 15.00'da sona ereceği açıklandı.

Bugün Trabzon​'un Arsın, Beşikdüzü ve Akçaabat​ ilçelerinde erken saatlerde başlayan elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Konuyla ilgili Çoruh Elektrik resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve elektriklerin saat kaçta geleceğini açıkladı.

AKÇAABAT ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Işıklar, Aykut ve Doğanköy mahallelerinde altyapı çalışması nedeniyle sabah saat 09.00'dan itibaren elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti saat 15.0'da sona erecek.

Akçaabat ilçesinin Yıldız, Demirtaş ve Söğütlü mahallelerinde ise işletme bakım çalışması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi saat 10.00'da bitecek.

TRABZON ARSIN, BEŞİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Arsın ve Beşikdüzü ilçelerine bağlı mahallelerde de elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaşanan elektrik kesintileri ve sona erecekleri saatler ise şöyle:

Arsın

Yeşilyalı, Nuroğlu, Yalıboyu Mahalleleri'nde başlayan elektrik kesintisi saat 10.00 itibarıyla sona erecek.

Dumanlı Köyü İşhanlı Mevkii, Çamlıyurt, İşhan mahallesinde yaşanan elektrik kesintisi ise saat 16.00 itibarıyla bitecek.

Beşikdüzü

Beşikdağ, Bayırköy, Cumhuriyet ve Vardallı mahallesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre bölgeye saat 14.00'de tekrardan elektrik verilecek.