Elektrikte yeni dönem! Limit değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

17 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:33

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı karara göre, elektrikte serbest tüketici limiti değişti. 2024'te 950 kilovatsaat olan limit 2025 yılında 750 kilovatsaat olarak uygulanacak. Karar resmi gazetede yayımlandı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2025​ yılına ilişkin önemli düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararlara göre elektrik, petrol​ ve LPG piyasalarında uygulanacak limitler ve gelir payı bedelleri netleşti.

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DÜŞTÜ

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanırken, 2025 yılı için 750 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu değişiklikle birlikte, daha fazla tüketici serbest tüketici kapsamı dışında kalacak.

PETROL VE LPG PİYASASI GELİR PAYI BEDELLERİ

EPDK​, petrol ve LPG piyasalarında 2025'te geçerli olacak gelir payı bedellerini de duyurdu.

Karara göre:

Petrol piyasası faaliyetleri kapsamında benzin türleri, etanol, motorin, biyodizel, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta ve damıtık denizcilik yakıtları için gelir payı bedeli metreküp başına 36 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Denizcilik yakıtları ve fuel oil için bu bedel ton başına 38 lira 67 kuruş oldu.

LPG piyasasında ise gelir payı bedeli ton başına 81 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

ELEKTRİK​ ÜRETİMİNDE YÜZDE 50 SINIRI

EPDK'nin bir diğer kararına göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisans sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılı içinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla yüzde 50’sini piyasada satabilecek. Ayrıca, EPDK'nin ham petrol, akaryakıt, madeni yağ ve ilgili ürünlere dair gelir payı düzenlemelerinin yanı sıra, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 110'uncu maddesi kapsamında KÜPSM değerleri ve KÜPSM ile KÜPST hesaplamalarında kullanılacak katsayılar da belirlendi.