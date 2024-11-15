Trabzon'da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

15 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:43

Bugün Rize'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son verilerine göre meydana gelen sarsıntıyla beraber Trabzon'da fay hattı geçen yerler de araştırıldı.

Kandilli Rasathanesi​ verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Bugün Giresun​, Artvin​ ve Trabzon​'da hissedilen deprem​ sonrasında Trabzon'un deprem bölgesi olup olmadığı merak konusu oldu.

TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Trabzon 4. derece deprem bölgesi arasında yer alırken diğer iller şöyle:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

TRABZON'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Doç. Dr. Murat Özkaptan 2023 yılında meydana gelen 2.8 şiddetindeki sarsıntı sonrasında

"Bölgemizin güneyinde risk oluşturan Kuzey Anadolu Fayı​ haricinde Doğu Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmaktadır. Bu faylar üzerinde oluşan son depremlerde bölgenin tahmin edilenden farklı olarak deprem açısından tehlike oluşturmaktadır.

O yüzden bölgede deprem kayıt istasyon sayılarının artırılması ve denizde sismik araştırmalar yapılarak bu fay hatlarının ortaya konulması bölgemizin ileride oluşabilecek deprem riski açısından önemlidir." açıklamasını yapmıştı.