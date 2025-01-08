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Trabzonspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Son düdüğün ardından saha karıştı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 21:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:30
Trabzonspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Son düdüğün ardından saha karıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Ancak karşılaşmaya son düdüğün ardından sahanın karışması damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor​, sahasında Alanyaspor​ ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sonrasında iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında arbede çıktı.

Trabzonspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Son düdüğün ardından saha karıştı - 1. Resim

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca​, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Antony Nwakaeme attı.

Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrılırken Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.

Trabzonspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Son düdüğün ardından saha karıştı - 2. Resim

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Olaylarda  Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir bir kişiyi boğazından tutarak itti.

Çimşir'e arkadan yaklaşan bir başka kişi ise Hüseyin Çimşir'i boğazından tutup yere düşürdü.

Polisler sahaya girerek olayların büyümesine engel oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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