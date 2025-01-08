Trabzonspor-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Maçta Savic maç kadrosuna alınmadı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Trabzonspor bugün kendi evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçın başlamasına saatler kala iki takımda sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini açıkladı. Açıklanan kadrolara göre Trabzonspor'da Savic karşılaşmada forma giymeyecek.

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Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası​ (ZTK) ilk hafta maçları kapsamında Alanyaspor​ ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısı ile birlikte kötü giden gidişatı toparlamak isteyen bordo-mavililer kendi evinde oynama avantajını değerlendirmek istiyor. TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇ KADROSU, İLK 11 Trabzonspor​'un sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre karşılaşmada sakatlığı bulunan Savic forma giymeyecek. Bordo-mavililerin Alanyaspor karşılaşmasındaki muhtemel 11'leri ise şöyle: Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Mendy, Malheiro, Arif, Umut G., Lundtsram, Ozan, Cham, Vişça, Banza Alanyaspor: Mert F, Lima, Aliti, serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makauta, Christian TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM? Papara Park'ta bugün saat 18.00'de oynanacak olan Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan​ yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Mustafa Kürşad Filiz görev alacak. İlgili Haberler Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor netleşti