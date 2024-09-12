Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül günü 20.00'da oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:40

Süper Lig'de 4. hafta mücadeleleri tamamlandı ve milli araya gidildi. Şenol Güneş, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından ilk maçına Beşiktaş ile çıkacak. Heyecanla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı da belli oldu.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile biten Trendyol Süper Lig'de milli ara devam ediyor. 5. hafta mücadeleleri ile ara sona ererken TS - BJK karşılaşması da bekleniyor. Müsabakada muhtemel ilk 11'ler de belli olurken asıl kadro henüz netleşmedi. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 5. hafta mücadeleleri açıklanmıştı. Heyecanlı karşılaşma 15 Eylül günü 20.00'da oynanacak. Daha önce Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, Trabzonspor ile anlaştı. İlk maçına eski takıma ile çıkacak. TS - BJK MAÇI NEREDE OYNANACAK 2024? 15 Eylül'de oynanacak olan müsabaka Papara Park Stadyumu’nda oynanırken canlı izlemek isteyenler beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecek. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR? VIP Platinum-B 4.500 LT olurken VIP Platinum-A/C 4.000 TL oldu. VIP Gold 3.000, VIP Silver 2.500 TL, Batı tribünü 1.000, Doğu tribünü 800 TL olarak belirlendi. Fırtına tribünü 700 TL'den, Güney - Kuzey kale arkası ise 350 TL'den satışa çıktı. İlgili Haberler Trabzonspor'un Makedon yıldızı Enis Bardhi geleceğiyle ilgili kararını verdi Trabzonspor'un yeni transferleri görücüye çıktı!