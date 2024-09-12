Trabzonspor'un yeni transferleri görücüye çıktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 00:38 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:42
Bordo-mavili takımın yeni transferleri Simon Banza ile Serdar Saatçı, Papara Park'ta formaları giyerek görücüye çıktılar.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirilen yeni transferleri Simon Banza ile Serdar Saatçı, Papara Park'ta formalarla poz verdi.
Bordo-mavililerin, Braga'dan renklerine bağladığı Simon Banza ve Serdar Saatçı için özel bir klip hazırlandı.
Ayrıca Simon Banza'nın 17, Serdar Saatçı'nın ise 29 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından hazırladığı klipte, "Hissediyor musunuz? Şov başlıyor..." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com