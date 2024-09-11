Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Murat Kurum'u ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 22:59 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı makamında kabul etti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Bakan Kurum, Hasan Arat'ın ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Hasan Arat’ı Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemize sporda pek çok branşta önemli katkılar sunan siyah beyazlı camiamıza başarılar diliyorum."
Kaynak: tgrthaber.com