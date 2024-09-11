Galatasaray, Rizespor maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 22:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:13
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Karadeniz ekibi Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, aktivasyon, pas çalışmalarıyla koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
İstanbul takımı, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com