Bayburt Özel İdarespor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi!

11 Eylül 2024 22:49 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:26

Karadeniz temsilcisi Bayburt Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Serhat Ardahanspor’u 2-0 mağlup ederek adını turnuvada bir üst tura yazdırmayı başardı.

Bayburt Özel İdarespor, Genç Osman Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Bal Ligi takımı Serhat Ardahanspor’u 2-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada bir üst tura yükseldi.

Sarı-siyahlı takımın evinde oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçilirken, ikinci yarıda Bayburt Özel İdarespor üstün bir oyun sergileyerek rakip fileleri iki kez havalandırdı.

46. dakikada Doğukan Delimehmet ile öne geçen Bayburt ekibi, 92. dakikada ise Ali Burak Atmaca ile skoru tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Bayburt Özel İdarespor, Türkiye Kupası’nın ikinci turunda mücadele etmeye hak kazandı. İkinci turdaki rakibi, yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.