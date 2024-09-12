Metehan Mert, Esenler Erokspor'a kiralandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 00:00 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:01
Yeşil-beyazlı takımda Metehan Mert'in sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandığını duyuruldu.
Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor'da Metehan Mert ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Metehan Mert'in Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Metehan Mert'in 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile anlaşmaya varılmıştır. Metehan Mert'e yeni takımında başarılar dileriz."
Kaynak: tgrthaber.com