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Metehan Mert, Esenler Erokspor'a kiralandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 00:00 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:01
Metehan Mert, Esenler Erokspor&#039;a kiralandı!

Yeşil-beyazlı takımda Metehan Mert'in sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandığını duyuruldu.

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor'da Metehan Mert ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Metehan Mert'in Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Metehan Mert'in 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile anlaşmaya varılmıştır. Metehan Mert'e yeni takımında başarılar dileriz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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