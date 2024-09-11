Haris Seferovic, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu için övgü dolu sözler! 'Zihinsel olarak çok güçlü'

11 Eylül 2024 23:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:13

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın eski golcüsü Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz takımı Benfica'ya gelişini yorumladı. İsviçreli golcü futbolcu, Portekiz ekibinin önemli bir transfer yaptığını vurguladı.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giyen İsviçreli golcü futbolcu Haris Seferovic, O Jogo'ya Benfica'nın yeni transferi ve eski takım arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu transferini yorumladı.

Haris Seferovic'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"ZİHİNSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ"

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneği hakkında konuşan Seferovic, "Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi. Zihinsel olarak çok güçlü. Galatasaray'da oynamak için böyle olmak zorundasınız, tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi. O iyi bir insan ve iyi bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

“Kerem, her zaman hücuma dahil oluyor ve rakip savunmada hatlar arasında birçok dengesizlik oluşturuyor. Çok iyi bir bitirici, teknik olarak iyi ve hücumda önemli bir oyuncu. Genç ve yetenekli. Benfica için solda gittikçe gelişebilir.”

Galatasaray formasını 4 sezon terleten milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 179 maça çıkarken 46 gol attı ve 42 asist yaptı.

Galatasaray'da yarım sezon geçiren golcü Seferovic, 13 maçta 2 golle katkı sağladı.