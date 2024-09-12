Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı geldi, BJK taraftarı alınmayacak

12 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:33

TS- BJK maçına kısa süre kala rakip takım taraftarları deplasman yasağı var mı, stada girebilecekler mi merak ediyorken açıklama geldi. 15 Eylül günü 20.00'da başlayacak olan mücadeleye Beşiktaş taraftarı giremeyecek.

Son dakika! Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman seyircisi kararı!

Son dakika! Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'de milli ara 5. hafta maçları ile sona eriyor. Şenol Güneş'in Trabzonspor ile anlaşmasının ardından ilk karşılaşması Beşiktaş ile olacak.

15 Eylül'de oynanacak olan karşılaşmaya Beşiktaş taraftarı alınmayacak mı merak edilirken açıklama geldi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI DEPLASMAN YASAĞI VAR MI?

15 Eylül günü oynanacak olan karşılaşmaya Beşiktaş taraftarı alınmayacak. TSYD Trabzon Şubesi tarafından gelen açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı sonrasında Beşiktaş taraftarının stadyuma alınmayacağına karar verildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TS MAÇINA ALINMAYACAK MI SON DAKİKA?

15 Eylül günü 20.00'da oynanacak olan derbiye kısa süre kala deplasman yasağı geldi. Buna göre siyah beyazlı ekibin taraftarı stadyuma alınmayacak.

Deplasman yasağı, güvenlik önlemleri kapsamında geldi.