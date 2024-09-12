Son dakika! Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman seyircisi kararı!

12 Eylül 2024 11:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:34

Son dakika haberi: 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili flaş bir karar aldı.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK!

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

2250 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.