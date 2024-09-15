Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:44

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. TFF tarafından TS-BJK maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

Milli aranın arından Trendyol Süper Lig beşinci hafta maçları kapsamında sezonun ilk derbisi oynanacak. 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı. TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM? TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak. SARPER BARIŞ SAKA KARNESİ Sarper Barış Saka geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasında verdiği penaltı nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Tartışmalı penaltı kararın ardından VAR hakemi olarak görev almaya başladı. Sarper Barış Saka kariyeri boyunca 6 kere VAR koltuğunda oturdu. Bu karşılaşmalarda 19 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 4 kırmızı kart gösterilirken 2 penaltı verildi. İlgili Haberler Son dakika | Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı!