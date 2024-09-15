Son dakika | Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı!

15 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:33

Son dakika haberine Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. İşte TFF'ni duyurduğu o isim ve maça dair diğer detaylar...

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor​ - Beşiktaş​ maçının VAR​ hakemi belli oldu. Türkkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçta Sarper Barış Saka'nın VAR​ odasında oturacağını açıkladı.

ALİ ŞANSALAN​ DÜDÜK ÇALACAK

Bugün Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan​ düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olgunca ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman.

GEÇEN SEZON KIZAĞA ÇEKİLDİ

Diğer yandan maçın VAR​ hakemi Sarper Barış Saka geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta verdiği penaltı kararıyla çok tartışılmıştı. Konya Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşmanın 56. dakikasında Cherif Ndiaye’ye tartışmalı bir penaltı çalan Saka, atış golle sonuçlanınca da maçın skorunu etkileyen bir hataya imza atmıştı. Bu gelişmenin ardından kızağa çekilen Saka, daha sonra VAR​ hakemi olarak görev almaya başlamıştı.