Beşiktaş'ta Van Bronckhorst Trabzonspor maçı 11'ini belirledi!

14 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:56

Beşiktaş, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçını kayıpsız atlatarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst, zorlu maç için 11'ini büyük oranda netleştirdi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

15 Eylül Pazar günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma için siyah-beyazlıların teknik direktörü Van Bronckhorst planını hazırladı.

VAN BRONCKHORST 11'İNİ BELİRLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Kalede Mert Günok'a görev verecek Van Bronckhorst, sol bekte Masuaku, sağ bekte ise Svensson'u oynatacak.

Hollandalı hoca, Trabzonspor karşısında Paulista-Uduokhai ikilisini bozmayacak.

GOL UMUDU YİNE IMMOBİLE OLACAK

Orta sahada Gedson Fernandes ve Musrati'ye formayı verecek olan Van Bronckhorst, hücumda ise Rashica, Rafa ve Immobile'nin partneri olarak Joao Mario'yu sahaya sürecek.

YENİ TRANSFER JOAO MARİO İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Haberde Hollandalı çalıştırıcının yeni transfer Joao Mario'ya ilk maçında sol forvet olarak şans vereceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.