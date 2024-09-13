Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Daniel Amartey’in sözleşmesi feshedildi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 20:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:32
Beşiktaş, Daniel Amartey ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
Beşiktaş, 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı