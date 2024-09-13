Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Daniel Amartey’in sözleşmesi feshedildi!

13 Eylül 2024 20:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:32

Beşiktaş, Daniel Amartey ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Beşiktaş​, 29 yaşındaki Ganalı stoper​ Daniel Amartey​'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş​, 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey​'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey​ arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş​ formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.