Amedspor Başkanı Aziz Elaldı İzmir'de kaza geçirdi!

13 Eylül 2024 18:01 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:09

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Kazayla ilgili Amedspor Yönetim Kurulu'ndan açıklama geldi. Başkan Elaldı'nın da sağlık durumu belli oldu...

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Amedspor Başkanı Aziz Elaldı’nın İzmir’de aracı ile seyir halindeyken trafik kazası yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından İzmir'e bağlı Bayraklı ilçesi Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Elaldı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu beliritlen Amedspor Başkanı Aziz Elaldı’nın tedavisi devam ediyor.

Amedspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.