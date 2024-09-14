Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

14 Eylül 2024 14:26 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:29

Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Trabzonspor’un konuğu olacak.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.

YENİ TRANSFER JOAO MARİO KAFİLEDE

Bu önemli mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş’ın Portekizli yeni futbolcusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.”