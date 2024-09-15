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Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Mental çöküş yaşayan Onur Bulut'a zam yaptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Sabah
15 Eylül 2024 02:10 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 02:19
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Mental çöküş yaşayan Onur Bulut&#039;a zam yaptı

Beşiktaş 2023 yılında kadrosuna kattığı ve son dönemde mental çöküş yaşadığı gerekçesiyle performans sıkıntıları yaşayan Onur Bulut'un ücretini artırdı.30 yaşındaki oyuncuya takımından güven zammı geldi.

Beşiktaş sıkıntılı süreçler yaşadığı oyuncusu Onur Bulut için yeniden masaya oturdu ve kesenin ağzını açtı. Yukatel Kayserispor'da iken, 8 Şubat 2023'te Beşiktaş'a imza atan oyuncu geçtiğimiz yılki performansıyla ağır eleştirilere maruz bırakılmıştı. Gideceği konuşulan Bulut'u yönetim geri kazandı.

Deneyimli futbolcuya  RAMS Başakşehir'den teklif gelmiş oyuncu da ayrılma niyetini belli etmişti. Yeniden masaya oturan yönetim mental çöküş yaşayan Bulut'un yıllık 16 milyon TL olan ücreti 24 milyon TL'ye çıkarttı. Bulut'un yeniden motivasyon kazanmasıyla karşılıklı güven sağlandı.

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Mental çöküş yaşayan Onur Bulut'a zam yaptı - 1. Resim

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Kaynak: Sabah
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