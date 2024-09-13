Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Beşiktaş maçı planını belirledi!

13 Eylül 2024 14:12 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:12

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı için stratejisini belirledi. Takımın son durumuna göre sahaya süreceği 11 üzerinde çalışan Güneş, sakatlık ve milli takım dönüşleri nedeniyle kadroda değişiklik yapacak. İşte detaylar..

Trabzonspor​ Teknik Direktörü Şenol Güneş​, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş​ maçına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

NWAKAEME VE VİSCA​ BELİRSİZ

Nwakaeme ve Visca​'nın durumunu yakından takip eden Güneş, iki oyuncunun da oynama isteğinden oldukça memnun durumda. Çeşitli testlerden geçen Nwakaeme için sağlık ekibi de ciddi bir çalışma yürütüyor.

FORVETTE BANZA SÜRPRİZİ

Forvet hattında sakatlığı süren Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza veya Umut Bozok'u sahaya sürebileceği öğrenildi. Muhammed Cham'ın da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

STOPER TANDEMİ: SAVİC - DENSWİL

Savunma hattına yönelikte karar aşamasında olan deneyimli teknik adam, takımla birlikte çalışmalara başlayan Savic ve Denswil'i ikilisine görev vermesi bekleniyor. Oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de sürekli bilgiler alan Şenol Güneş​, alternatif savunma planları üzerinde duruyor.

MİLLİ OYUNCULARIN DURUMU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Zorlu müsabaka öncesinde ise Trabzonspor​'un en büyük handikaplarından biri de milli oyuncuların takımına geç katılması oldu.

Milli takımda bulunan oyuncuların dün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlaması kısıtla zaman içerisinde yeni oyun planına alışmaları zorlu müsabaka öncesi tecrübeli teknik adamı zorlasa da tüm olumsuzluklara rağmen taraftarlara farklı bir futbol izlettirmek istiyor.

Güneş'in, Beşiktaş​ karşısında uygulayacağı hücum planları ise merakla bekleniyor.