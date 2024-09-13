Son dakika! Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a bildirdi! Alacağı ücret belli oldu

13 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:04

Son dakika haberi: Trabzonspor, Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli hocanın alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor​, Abdullah Avcı​'nın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği Şenol Güneş​'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli teknik adamın kazanacağı ücret de belli oldu.

50 MİLYON TL KAZANACAK!

Trabzonspor​'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş​ ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

MAAŞA TÜFE+ÜFE ORANINDA ARTIŞ

Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."