Son dakika! Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a bildirdi! Alacağı ücret belli oldu
Son dakika haberi: Trabzonspor, Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli hocanın alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli teknik adamın kazanacağı ücret de belli oldu.
50 MİLYON TL KAZANACAK!
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
MAAŞA TÜFE+ÜFE ORANINDA ARTIŞ
Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."