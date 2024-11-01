Trabzonspor Fenerbahçe bütün maçları! 114 kez karşı karşıya geldiler

01 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:25

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bütün maçları merak ediliyor. Trabzonspor, Fenerbahçe ile 1973 yılından beri toplam 114 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim olduğu açıklandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim olduğu açıklandı

Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve dokuzuncu olan Trabzonspor bu hafta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı bütün maçlar merak edilmeye başlandı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE BÜTÜN MAÇLARI

Trabzonspor ile Fenerbahçe 1973 yılından bu zamana kadar tarihleri boyunca toplam 114 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 45'inde sarı-lacivertliler, 35'inde ise bordo mavililer sahadan galibiyet ile ayrılırken 34 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 151 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer ise bu maçlarda 127 gol attı.

İki takım arasında 17 Mart 2024 tarihinde oynanan son Süper Lig karşılaşmasını ise Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen son 5 karşılaşmanın istatistikleri ise şöyle:

Süper Lig | 17 Mart 2024 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2:3 Süper Lig | 4 Kasım 2023 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 2:3 Süper Lig | 18 Mayıs 2023 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 3:1 Süper Lig | 24 Aralık 2022 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2:0 Süper Lig | 6 Mart 2022 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1:1