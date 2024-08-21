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Trabzonspor-St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinden sakatlanan Nwakaeme oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
21 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:24
Trabzonspor-St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinden sakatlanan Nwakaeme oynamayacak

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin ilk karşılaşmasında Anthony Nwakaeme sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Taraftarlar tarafından Nwakaeme'nin, St. Gallen karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Trabzonspor-St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinden sakatlanan Nwakaeme oynamayacak - 1. Resim

ANTHONY NWAKAEME NEDEN TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇINDA YOK?

Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor ve St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinde yaşanan sakatlık nedeniyle Nwakaeme forma giymeyecek.

Beşir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TGRT HABER
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