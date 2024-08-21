Trabzonspor-St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinden sakatlanan Nwakaeme oynamayacak

21 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:24

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Taraftarlar tarafından Nwakaeme'nin, St. Gallen karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ANTHONY NWAKAEME NEDEN TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇINDA YOK?

Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor ve St. Gallen karşılaşmasında sol alt adalesinde yaşanan sakatlık nedeniyle Nwakaeme forma giymeyecek.

Beşir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.