Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi

Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:45
Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor ile İsviçre ekibi St. Gallen bugün karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından karşılaşmayı yönetecek olan hakeminin kim olduğu açıklandı.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından hakemin kim olduğu ve istatistikleri merak edildi.

Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi - 1. Resim

TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ve St. Gallen arasında 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Miguel Nogueira olacak.

Yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem Miguel Carmo Veira olurken VAR koltuğunda ise Andre Narcisco oturacak.

Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi - 2. Resim

MİGUEL NOGUEİRA KARNESİ

Portekizli hakem Miguel Nogueira kariyeri boyunca Türk takımlarından sadece Türkiye U21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın maçını yönetti.

Karşılaşmada Türkiye U21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı mağlup olurken toplamda sadece 3 sarı kart çıktı.

2023-2024 sezonunda ise deneyimli hakem toplamda 36 karşılaşma yönetti.

Bu karşılaşmalarda toplamda 152 sarı, 5 sarıdan-kırmızı, 9 kırmızı kart gösterirken 10 penaltı verdi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...