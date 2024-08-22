Trabzonspor St. Gallen maçının hakemi Miguel Nogueira karnesi

22 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:45

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

UEFA Konferans Ligi için kritik viraj! St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor İsviçre'ye gitti

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından hakemin kim olduğu ve istatistikleri merak edildi.

TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ve St. Gallen arasında 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Miguel Nogueira olacak.

Yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem Miguel Carmo Veira olurken VAR koltuğunda ise Andre Narcisco oturacak.

MİGUEL NOGUEİRA KARNESİ

Portekizli hakem Miguel Nogueira kariyeri boyunca Türk takımlarından sadece Türkiye U21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın maçını yönetti.

Karşılaşmada Türkiye U21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı mağlup olurken toplamda sadece 3 sarı kart çıktı.

2023-2024 sezonunda ise deneyimli hakem toplamda 36 karşılaşma yönetti.

Bu karşılaşmalarda toplamda 152 sarı, 5 sarıdan-kırmızı, 9 kırmızı kart gösterirken 10 penaltı verdi.