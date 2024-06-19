Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok ile Tobol maçının galibi ile 25 Temmuz'da karşılaşacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:43
Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz Ruzomberok - Tobol maçının kazanını ile eşleşecek.
Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'ne Trabzonspor, 2. ön eleme turundan katılacak.
Temsilcimizin rakibi ise bugün İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde çekilen kuranın ardından belli oldu.
TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ruzomberok (Slovakya) -Tobol (Kazakistan) arasında oynanacak olan karşılaşmanın galibi olacak.
Ruzomberok ve Tobol ilk maçını 11 Temmuz'da yapacak.
Rövanş karşılaşması ise 18 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda çıkacak.
Karşılaşmanın rövanş maçı ise bir hafta sonra Papara Park'ta 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber