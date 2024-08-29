Trabzonspor UEFA maçı şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

29 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:37

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-off turu kapsamında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi.

Berabere biten mücadelenin ardından Trabzonspor bugün kendi evinde rövanş maçına çıkacak.

Trabzonspor UEFA maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bordo-mavililer ile St. Gallen arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi Play-off turu ikinci müsabakası ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Papara PArk'ta oynanacak.

Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği açıklanırken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Heralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

TRABZONSPOR ST. GALLEN'İ YENERSE KONFERANS LİGİ'NDE OYNAYACAK MI?

Temsilcimiz bordo-mavililer St. Gallen'i yenerse UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Yenilirse 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarına veda edecek.