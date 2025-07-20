Trabzonspor Zob Ahan Esfahan maç sonucu kaç kaç? Karadeniz ekibi fırtına gibi esti

Trabzonspor ile Zob Ahan Esfahan, hazırlık maçında Erzurum’da karşı karşıya geldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

9. dakikada Sikan gol perdesini açarken karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bordo mavililerde 51. dakika Mustafa Eskihellaç, farkı 2’ye çıkardı.

78. dakikada yeni transfer Felipe Augusto, durumu 3-0’a getirdi.

1 dakika sonra 79. dakikada ise Boran Başkan son sözü söyleyen isim oldu.

Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında da yine İran ekibi olan Persepolis ile karşılaşacak.