Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül Salı günü saat 14.00'da Ganita'da yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:30

2024-2025 sezonunun ilk haftalarında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştığını açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp Şenol Güneş'e imza töreni düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Şenol Güneş'in imza töreninin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftalarında aldığı mağlubiyetler ve Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bordo-mavili kulüp Avcı'nın ardından yeni teknik direktörün Şenol Güneş olacağını açıklamıştı. Bugün ise kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlenecek. TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Beşinci kez bordo-mavililerde görev alacak olan teknik direktör Şenol Güneş için kulüp 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te imza töreni düzenleyecek. İmza törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu da katılacak. ŞENOL GÜNEŞ İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK? Trabzonspor'un X (Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre imza töreni Ganita'da yapılacak. Kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir." İlgili Haberler Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza tarihi belli oldu