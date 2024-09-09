Trabzonspor'da Şenol Güneş'in imza töreni 10 Eylül Salı günü saat 14.00'da Ganita'da yapılacak
2024-2025 sezonunun ilk haftalarında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştığını açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp Şenol Güneş'e imza töreni düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Şenol Güneş'in imza töreninin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftalarında aldığı mağlubiyetler ve Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Bordo-mavili kulüp Avcı'nın ardından yeni teknik direktörün Şenol Güneş olacağını açıklamıştı.
Bugün ise kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlenecek.
TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşinci kez bordo-mavililerde görev alacak olan teknik direktör Şenol Güneş için kulüp 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te imza töreni düzenleyecek.
İmza törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu da katılacak.
ŞENOL GÜNEŞ İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?
Trabzonspor'un X (Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre imza töreni Ganita'da yapılacak.
Kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:
"Teknik Direktörümüz Şenol Güneş için, 10 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun katılımıyla Ganita’da imza töreni düzenlenecektir. Tüm taraftarlarımız davetlidir."
Ya arkadaş galeriden araç almayın , sahibinde varken , bunlar yükseltiyor piyasayı herkese yayın
Fiyatlar inmedikçe almayacağım 20 yaşında araba 100 bin ne yaaaa
Daha beter olun fırsatcılar sizi hepiniz batarsınız inşallah size az bile
Araba fiyatları bekleki yükselsin emi kapatacak arkadaşlarmı var dedin hala ümitlisin ha 10 binliralik araçları 60 binlere çikardınız kazanırken sesiniz çıkmıyordu Şimdide fiyatları çek kardeşim aşagı yemezmi O zamn yedirirler bak izle
Allah sizin elinize düşürme sin bugün savaş çıksa biz zaten kaybettik inşallah hepsi elinizde kalır çürür
Her şeyi devlet yaptı diyip iftira attınız covitidemi devlet çıkardı savaş olsa bu millete bir bardak su vermeyecek insanlarsınız umarım hepiniz bakarsınız.elinizdeki araçları yersiniz
Fiyatlar yükselince keyif çatıyordunuz şimdide veryansın Allah fırsatcılık yapanları beter etsin benimde arabam var bu durumdan hiç hoşnut değilim
Yüksek fiyatlara satarken sesiniz çıkmıyordu her gelen müşteriye fiyat yukselterek kazancınızıda yukseltiyodunuz ozaman vatandaşa acımıyordunuz şimdi bizden ne bekliyorsunuz
Ne umudundan bahsediyorsunuz... Araç fiyatları 2020 yılının en az 4 katı. 2020 de 100 bin olan şimdi 400 binde ... Yakıt zaten 4 katını bile aşmış...
Her şeyin bir değeri var. 100 bin liralık araba 350 bin lira, 50 bin liralık araba 140 bin lira olursa siz satış olsun diye daha çok beklersiniz. İnşallah kimse alış veriş yapmazda yapılan artışların farkına varır, fiyatları çoook makul olan seviyelere çekersiniz.
Kapatın kurtulalım sizinki esnaflık değil tefecilik,bu ülkede araba alınıp satılmıyor ise sorumluları galerici ve malum site dir
Beter olun
Piyasadan önce arabaları toplayıp piyasayı yükselttiler herşey 2 ye 3 e katlandı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Vesselam.
10 milyarlık en basit tofaşlari 60-70 bin yaptılar bu kuş serisini devlet hurda indiriminden toplamisti
Kalsin Almiyorum şirketimede kendimede arac kiralik çok daha mantikli
İki uc aydir alsatcilarin elinde yer degistirmesinden dolayi sona gelindi bu fiyatlara kim alsin Fiyat yukselecek diye elindeki arabayi satistan ceken galerici arkadaslara da selamlarimi gonderiyorum Allah kalbinize gore versin
Bu benzın fiyatına gore bu arabaların ucuz olması gerekir sısırdıgınız fıyatları asagıya cekın.
Yüksek fiyattan aldınız daha yüksek satarız diye şimdi ellerinde patladı
Abi almayın bu fiyatlar humardan farkı yok
Daha beter olun fırsatçılar
Kimse almasın bence gerek varmı 30.000 tl araç 150.000 tl istiyorlar ellerinde patlasın fırsatçıların hem benzin yaza 1lt 20 tl olur 1 depo 1.200 tl olur ????
inşallah elinizde çürür 30 binlik arabaya 150 bin istiyorsunuz ondan sonra satılmiyor diyorsunuz bu halk alın teriyle para kazaniyor havadan yağmiyor
İyi oluyor size bu kadar pahalı ederseniz beter olun
Kimsenin kötü duruma düşmesine sevinmem ama şu galericilere zerre kadar acımıyorum…
Fiyatlar cok yüksek iyice düşene kadar bekliyeceyziz
Yazık çok yazık hayla da insanları sömürmenin düşünceleri adı altında algı yaratmaları çok yazık 50 bine motosiklet kalmadı ne arabası Allah hepinizi yerle bir etsin
Çıkacağını mi bekliyorlar.siz bu fiyattan stokladiginizi satabilirsinizdua edin almiyoz lan
İyi oluyor size bu millet keşke dişini sıksa da hiç almasa fırsatçılar
20 sı olan vatantaş 20 de kredi cekecek 50 bin lira lık araba alacak güzel ticaret bu fikri birde galericilere anlatsana
O iş olmaz 60-70 lik arabaları 200 yaptınız şimdi ceremesini çekin