Trafik polisi ve kaldırımda bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu viral oldu! 'Bir hafta çizgi film yasak'

23 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:28

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Aslan isimli sevimli bir çocuk kaldırımda bisiklet sürerken yanına motorlu bir trafik polisi yanaştı.

Polis memuru çocuğa "Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya" dedi.

Mahcup bir şekilde polis memurunun yanına giden çocuk kaskının da olmadığını söyledi.

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'BİR HAFTA ÇİZGİ FİLM YOK'

Bunun üzerine Aslan isimli sevimli çocuğa ceza yazan memurun "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" sözleri izleyenleri gülümsetti.

CEZA KAĞIDINI İMZALADI

Polis memurunun cezayı yazdığı kağıdı imzalayarak alıp giden minik çocuğun görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları: