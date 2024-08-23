Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddia edilmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama geldi

23 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:23

Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar'ın tedavisi sürerken Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'a ulaşamadığına açıklayıp oğlunu sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun kaçırdığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine İlk önce Poyraz'dan ardından da Ayşe Nazlı Yumlu'dan açıklama geldi.

"BEN KAÇIRILMADIM, BEN EVDEYİM"

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum." dedi.

AYŞE NAZLI YUMLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu olayların ardından Deniz Uğur'un Poyraz'ı kaçırmakla suçladığı Ayşe Nazlı Yumlu, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayşe Nazlı, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz, zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak" dedi.