Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar annesi Deniz Uğur'a bu defa videoyla cevap verdi

21 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:02

Magazin gündemi Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılması olayı sonrası eski eşi Deniz Uğur ve Nilüfer arasındaki Poyraz Muhtar'ın kaçırıldığı haberleriyle çalkalanıyor. Muhtar annesinin bugün düzenlediği basın toplantısı sonrası babasının evinde ortaya çıkarak bir video yayınladı ve kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

Reha Muhtar geçtiğimiz gün Sarıyer'deki evinde düşüp yaralanmış ve hastanede entübe edilmişti. Reha Muhtar'dan ikiz çocukları bulunan Deniz Uğur olay sırasında babasının yanında bulunan oğlu Poyraz Muhtar'ın eve dönmediğini ve Nilüfer tarafından alıkonulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Nilüfer bu iddiaları reddederek bir video yayınlamış Poyraz Muhtar'ın ablası Ayşe Nazlı ile beraber olduğunu belirtmişti.

POYRAZ MUHTAR: BABAMIN EVİNDE ÇOK MUTLUYUM

14 yaşındaki Poyraz, dün bir gazeteciye kaçırılmadığını açıklamasının ardından bugün video çekerek iddiaları yalanladı. Poyraz Muhtar, babasının evinde çok mutlu olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Merhaba, sosyal medyada sürekli görüyorum annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var, onlara bakmam gerekiyor. Cihan abim var komşumuz, ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim ve burada mutluyum. Cihan abiyle Beşiktaş maçları izliyoruz, PS5 oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum, başka bir yere hiç gitmek istemiyorum.' açıklamasında bulundu.

Paylaşımına, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.

DENİZ UĞUR, NİLÜFER'İ HEDEF ALDI

Deniz Uğur, yaptığı basın açıklamasında yasal olarak oğlu Poyraz’ın kendisinde olması gerektiğini belirterek, “Benden önce Seren Serengil hastaneye ulaştı. Ben o sırada 112’yi aradım. Dedim ki, 'Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, hastaneden bilgi alamıyorum. Babası yoğun bakımda olduğu için benim yanımda olması gerekir. Çünkü çocukla ilgilenecek durumda değilken annesi olarak bana teslim edilmesi gerekir. Nerede olduğunu bilmiyorum' dedim. Polisler babasının evine gittiler, orada kapıyı açan olmadı. Oğlumun yanında Ayşe Nazlı Yumlu’nun bulunduğunu ben hastaneye gitmeden önce Seren Serengil’den öğrendim. Seren, 'Poyraz burada, yanında Ayşe Nazlı var' dedi. Derhal hasteneye gittim, yönetimle konuştum. 'Çocuğum nerede?' dedim. Babasının durumunu ve kaç gün hastanede kalacağını öğrenmek istedim. Hastane yönetimi bana bilgi olarak Reha Muhtar’ın durumunun ne olacağını henüz söyleyemeyeceklerini belirtti. Çocuğum da kaza anında yanındaymış, ambulansı o çağırmış. Dolayısıyla çocuğumun da bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Hastaneden Ayşe Nazlı ile ayrıldığını söylediler. Sorumluluk yasal olarak o an tamamen bende olmasına rağmen Ayşe Naz Yumlu’yla beraber hastaneden ayrıldığını söylediler. Nilüfer Hanım’ın menajerine ulaştık. Oğlumun benim yanıma getirilmesi gerektiğini söyledik. Bize telefonlarını vermedikleri gibi onlara da ulaşamadıklarını söylediler. Avukatım da bir yandan ulaşmaya çalışıyordu, polis de ulaşmaya çalışıyordu” dedi.

"BU OLAY ÇOCUK KAÇIRMA"

Bu olayın çocuk kaçırma olduğunu vurgulayan Uğur, sözlerini şöyle sürdürmüştü “Ben hastaneden çıktıktan sonra işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Polisler de Nilüfer Hanım’ın evine gittiler, orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım"