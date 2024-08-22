Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz için karar verildi... Video çekip annesine gitmeyi reddetmişti

22 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:03

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar annesi Deniz Uğur'a bu defa videoyla cevap verdi

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar annesi Deniz Uğur'a bu defa videoyla cevap verdi

Ünlü televizyoncu ve yazar Reha Muhtar'ın, yalısında yüksekten düşerek ağır yaralanması ve entübe edilmesinin ardından büyük bir kriz baş göstermişti.

YALIDAN CANLI YAYIN YAPTI

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Muhtar'dan olma oğlu Poyraz'ın ünlü sunucunun kızı Ayşe Nazlı'nın Nilüfer tarafından kaçırıldığını iddia etmiş ve bu yönde savcılığa şikayette bulunmuştu.

Nilüfer, iddiaları reddederken ortaya çıkan Poyraz da babasının yalısından Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak annesinin yanına gitmek istemediği söylemişti. Poyraz ayrıca videosuna Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketlemişti.

POLİS GÖZETİMİ ALTINDA

Durum böyleyken babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis gözetimine alındığı ortaya çıktı.

Magazinburada'da yer alan habere göre; Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek.

Deniz Uğur da sosyal medyadan "Hukuk karar verdi. Mahkeme çocuğun bana verilmesini emretti" demişti.

Poyraz Muhtar'ın annesine neden gitmek istemediği ise merak konusu.