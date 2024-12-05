Trafik sigortası yaptırma süresi ne kadar? 15 günlük sigorta dönemi sona erdi

05 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:01

Otomobil satışlarında trafik sigortası yaptırma süresi araç alacak kişilerin gündeminde. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç alımında trafik sigortası için tanınan 15 günlük süre sona erdi.

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Anayasa Mahkemesi​, “Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır.” maddesini iptal etti. Bu karar doğrultusunda, araç satışı sonrası trafik sigortası yaptırma süresiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı.

TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ YAPTIRMA SÜRESİ NE KADARDI?

Türkiye’de önceki düzenlemeye göre, yeni araç alımında trafik sigortası yaptırmak için alıcılara 15 günlük bir süre tanınıyordu. Ancak bu süre, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile kaldırıldı.

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMA SÜRESİ YENİ DÜZENLEMEYLE NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni düzenleme kapsamında: trafik sigortası, araç satışının gerçekleştiği gün yaptırılmak zorunda oldu. Sigorta işleminin ertesi güne bırakılması durumunda ise, poliçeye yüzde 5’lik sürprim (ek maliyet) uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte, araç sahiplerinin trafik sigortasını zamanında yaptırmaları daha da önemli hale geldi.