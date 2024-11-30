Araç alım-satımında yeni döneme sayılı günler! Önce noter sonra sigorta: Kurala uymayan trafiğe çıkamayacak

30 Kasım 2024 13:25 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:40

Zorunlu trafik sigortasının, aracın satışından sonraki 15 gün boyunca geçerli olma süresi 5 Aralık'ta sona eriyor. Bu tarihten itibaren araç satışı yapılan noterlerde, trafik sigortasının aynı gün içinde yaptırılması zorunlu hale gelecek. Trafik sigortası olmayan araçlar ise trafiğe çıkamayacak. Ayrıca, araç ruhsatından vazgeçilmesi durumunda, sigorta poliçesi birkaç gün içinde iptal edilebilecek.

Anayasa​ Mahkemesi​ (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki sigorta sözleşmesi fesih hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal edilen düzenleme, sigortacının sigorta sözleşmesini, durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine ve fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar sigortanın geçerli olduğuna dair hükümlerin yer aldığı maddeyi kapsıyordu. Bu karar, 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak iptal hükümleri, 5 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek.

AYM'DEN ANAYASA'YA AYKIRILIK KARARI

AYM, yapılan itirazı değerlendirerek düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve iptal kararı aldı. AYM, kararında, bir aracın satılması ve işletiminin başka birine devredilmesi durumunda, yeni sahibi poliçenin eski sahibinin hasar kayıtlarına işlenmesi ve bu sebeple eski araç sahibine rücu edilmesinin haksızlık oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, eski araç sahibinin ilave prim ödemesi yapılmasının da adaletsiz olduğuna dikkat çekildi.

Eski düzenlemeye göre, noterler, aracın kime ait olduğuna bakmaksızın, geçerli poliçe sahipliğini kontrol ederek işlem yapıyorlardı. Ancak bu uygulama, binlerce aracın satın alındıktan sonraki 15 gün boyunca yeni sahibi tarafından sigortalanmaması ve trafikte sigortasız olarak seyredilmesine yol açıyordu. Bu durum, özellikle kazalarda ciddi mağduriyetlere neden oluyordu.

DÜZENLEME 5 ARALIK'TA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Yeni düzenleme, 5 Aralık'tan itibaren sigorta poliçesiz trafiğe çıkma durumunu engelleyecek ve sigortasızlık oranının azalması bekleniyor. Ayrıca, eski araç sahibinin hak ve yükümlülükleri açısından sigorta sektöründe olumlu gelişmeler yaşanması öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMASI BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı, AYM'nin iptal kararından doğan boşluğu gidermek için Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla düzenleme yapması bekleniyor. Bu düzenleme, sigortasızlık oranını azaltarak sektöre yeni prim girişleri sağlayacak. Ayrıca, araç satışının ardından eski poliçenin iptali dışında acentelerin ilave işlem yapmaları gerekmeyecek. Bu sayede vatandaşlar, poliçelerini yaptırıp araç ruhsatlarını aldıktan sonra güvenle trafiğe çıkabilecekler. Araç ruhsatı alınmazsa, yapılan poliçe birkaç gün içinde iptal edilebilecek.