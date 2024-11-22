Trafik sigortası için yeni dönem! Artık tamamen zorunlu oldu

22 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:21

Türkiye'de araç alım satımlarında önemli bir değişiklik devreye giriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, artık araç alımlarında trafik poliçesi yapılmasının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Daha önce yeni araç sahiplerinin, 15 gün içinde trafik sigortası yaptırma imkânı varken, bu uygulama artık geçerli olmayacak. İşte detaylar...

Yeni düzenlemeye göre, araç satın alındığında, sahiplerinin hemen trafik sigortası yaptırması zorunlu hale geldi. Akın Duman, eski uygulamada araç sahiplerine 15 günlük süre tanındığını, ancak Anayasa Mahkemesi​'nin verdiği karar sonrası bu düzenlemenin geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

YENİ DÖNEM 5 ARALIKTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Duman, açıklamasında, 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin ilgili hükümlerinin iptal edildiğini ifade etti. Bu değişiklik, 5 Aralık 2024 itibariyle yürürlüğe girecek. Eski düzenlemede, araç sahiplerinin, sigortalı aracı devretmeleri halinde 15 gün içinde sigortacıya bildirimde bulunmaları gerekiyordu. Sigortacı ise bu bildirimin ardından 15 gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahipti. Ancak eski uygulama, sigorta sözleşmesinin feshedilmesinden sonraki 15 gün boyunca geçerli olmaya devam etmesine olanak sağlıyordu.

Yeni düzenlemenin amacı, araç alım satımlarında işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak ve sigorta işlemlerinin hemen tamamlanmasını zorunlu hale getirmektir.