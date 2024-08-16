Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Hatipler atandı

16 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:43

Resmi Gazete kararına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü oldu

Resmi Gazete kararına göre Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi Rektörü oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, 2020 yılından beri görevine devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, 2020 yılından beri görevine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler oldu. Gündeme gelen ismin hayatına dair detaylar araştırılırken aslen nereli olduğu da merak edildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU EDİRNE?

Resmi Gazete kararına göre Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler olarak açıklandı.

MUSTAFA HATİPLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Kasım 1959 tarihinde Edirne'de doğan isim ilk, ortaokul ve lise eğitimlerini Edirne'de tamamladı.

1982 senesinde Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe-Vergi Bölümünden mezun olan Hatipler, 1983 yılında muhasebe bürosu açarak serbest mali müşavir olarak çalışmaya devam etti.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tarım ekonomisi bölümünde doktora eğitimine başlayan Hatipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.