Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor

Trendyol, Anadolu'daki yerel üreticilerin tasarlayıp ürettikleri Olimpiyat koleksiyonunu Türkiye ile birlikte uluslararası platformlarında satışa sundu. Türkiye'de üretilen Olimpiyat Koleksiyonu, Milano'da açılan resmi Olimpiyat mağazalarında da yerini alacak. Koleksiyon ayrıca Lozan'da bulunan Olimpiyat Müzesi'nde de olimpiyat tutkunlarıyla buluşacak

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 16:11

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için sınırlı sayıda üretilen koleksiyon; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluşuyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un yerel üreticileri uluslararası pazarlarla buluşturma hedefinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) partnerliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, “Dünya sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iki yıldır yürüttüğümüz iş birliği, yerel üretim gücümüzü uluslararası pazarlarda görünür kılıyor. Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için Anadolu’nun emeğiyle hazırlanan Olimpiyat koleksiyonumuzun, Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarımızda, kullanıcılarla buluşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kapsamındaki tüm etkinliklerde olduğu gibi Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nın da destekçileri arasında yer alacak.

2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, IOC’nin ilk resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etmiş ve yine IOC ile yürütülen iş birliği sayesinde yerel üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu sporseverlerle buluşturmuştu.

IOC ile Trendyol arasında imzalanan lisans anlaşması, IOC’nin Küresel Lisanslama Stratejisinin bir parçası olarak yalnızca Olimpiyat Oyunları sırasında değil, diğer dönemlerde de Olimpiyat markasını tanıtmayı, güçlendirmeyi, resmi lisanslı ürünler aracılığıyla Olimpiyat tutkunlarıyla etkileşim kurmayı ve bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

IOC’nin temel lisanslama programları arasında giyim, oyuncak ve oyunlar, çanta, kırtasiye ve spor ekipmanları gibi özgün ürünlerle genç ve aktif bir kitleyle etkileşim kurmayı hedefleyen Olimpik Koleksiyon’un yanı sıra, yaklaşan Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Koleksiyonları da yer alıyor. Bu koleksiyonlar aksesuarlar, hatıra ürünleri, taraftar ürünleri ve giyimden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Buna ek olarak Olimpik Miras Koleksiyonu kapsamında, önceki Olimpiyat Oyunları’ndan ilham alan, sanat ve tasarım eksenindeki ürünler de sunuluyor.

ETİKETLER
#Trendyol 1. Lig
#Yerel Üretim
#Milano-cortina 2026
#Olimpiyat Koleksiyonu
#Ioc
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.