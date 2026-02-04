Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için sınırlı sayıda üretilen koleksiyon; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluşuyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un yerel üreticileri uluslararası pazarlarla buluşturma hedefinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) partnerliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, “Dünya sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iki yıldır yürüttüğümüz iş birliği, yerel üretim gücümüzü uluslararası pazarlarda görünür kılıyor. Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için Anadolu’nun emeğiyle hazırlanan Olimpiyat koleksiyonumuzun, Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarımızda, kullanıcılarla buluşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kapsamındaki tüm etkinliklerde olduğu gibi Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nın da destekçileri arasında yer alacak.

2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, IOC’nin ilk resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etmiş ve yine IOC ile yürütülen iş birliği sayesinde yerel üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu sporseverlerle buluşturmuştu.

IOC ile Trendyol arasında imzalanan lisans anlaşması, IOC’nin Küresel Lisanslama Stratejisinin bir parçası olarak yalnızca Olimpiyat Oyunları sırasında değil, diğer dönemlerde de Olimpiyat markasını tanıtmayı, güçlendirmeyi, resmi lisanslı ürünler aracılığıyla Olimpiyat tutkunlarıyla etkileşim kurmayı ve bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

IOC’nin temel lisanslama programları arasında giyim, oyuncak ve oyunlar, çanta, kırtasiye ve spor ekipmanları gibi özgün ürünlerle genç ve aktif bir kitleyle etkileşim kurmayı hedefleyen Olimpik Koleksiyon’un yanı sıra, yaklaşan Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Koleksiyonları da yer alıyor. Bu koleksiyonlar aksesuarlar, hatıra ürünleri, taraftar ürünleri ve giyimden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Buna ek olarak Olimpik Miras Koleksiyonu kapsamında, önceki Olimpiyat Oyunları’ndan ilham alan, sanat ve tasarım eksenindeki ürünler de sunuluyor.