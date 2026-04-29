Trendyol, ‘Gel-Al’ noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat

Trendyol, teknolojik lojistik ağı Trendyol Express ve Trendyol Express’in anlaşmalı olduğu kurumlar aracılığıyla sağladığı ‘Gel-Al’ hizmetini bu yıl itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaştırdı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 11:09

Trendyol, bu sayede müşterilerinin kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, esnek bir teslimat alternatifi deneyimi sunuyor. Müşterilere kargo ücretinde avantajlı seçenekler ve akıllı dolaplara tek kullanımlık kodla erişim, esnaf noktalarında ise kontrollü teslimat güvencesi sağlayan bu sistem; aynı zamanda iş ortağı olan binlerce mahalle esnafına ek gelir oluşturarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürüyor. Trendyol, alışveriş sonrası teslimat sürecini kullanıcı tercihlerine göre esnetmek amacıyla altyapısı Trendyol Express (TEX) ve Trendyol Express’in anlaşmalı olduğu kurumlar ile akıllı gönderi hizmeti ‘Gel-Al’ hizmetini her geçen gün genişletiyor. Türkiye’nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaşan ‘Gel-Al’ hizmeti, hastaneler, yurtlar, iş merkezleri ve benzeri merkezi lokasyonlarda bulunan teslimat noktalarıyla pratik bir teslimat seçeneği sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol, müşterilerine kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak esnek ve avantajlı bir teslimat alternatifi sunan 'Gel-Al' hizmetini genişletiyor.
'Gel-Al' hizmeti, 81 ilde 10 bin noktaya ulaşarak hastaneler, yurtlar ve iş merkezleri gibi merkezi lokasyonlarda pratik bir teslimat seçeneği sunuyor.
Müşteriler, sipariş ödeme adımında veya paket dağıtıma çıktığında kendilerine en yakın noktayı harita üzerinden seçebiliyor.
26 ilde bulunan toplam 1.800 akıllı locker (500'ü Trendyol Express'e ait) üzerinden 7/24 kesintisiz erişim imkanı bulunuyor.
Teslimat ağı ayrıca 7.300 esnaf noktasıyla destekleniyor.
Akıllı dolaplarda paketler tek kullanımlık kodlarla, esnaf noktalarında ise zimmetle güvenli şekilde muhafaza ediliyor.
Müşteriler, kendilerine iletilen kod ile paketlerini 5 gün içinde teslim alabiliyor ve iade süreçlerini de bu noktalardan gerçekleştirebiliyor.
'Gel-Al' hizmetini tercih eden müşteriler özel kargo fiyatlarından yararlanıyor.
Sistem, esnaflar için de ek gelir yaratarak yerel ekonomiyi destekliyor.
7/24 erişim ve güvenli teslimat

Müşteriler, sipariş ödeme adımında veya paketleri dağıtıma çıktığında "Gel-Al" seçeneğini tercih ederek kendilerine en yakın noktayı harita üzerinden seçebiliyor. Ayrıca 26 ilde bulunan 500’ü Trendyol Express’e ait olmak üzere toplam bin 800 akıllı locker (kilitli dolap) üzerinden 7/24 kesintisiz erişim imkânı sunulurken; teslimat ağı 7 bin 300 esnaf noktasıyla destekleniyor. Akıllı dolaplarda paketler kişiye özel tek kullanımlık kodlarla kilitli bölmelerde, esnaf noktalarında ise esnaf zimmetine alınarak güvenli şekilde muhafaza edilir. Müşteriler, kendilerine iletilen tek kullanımlık kod ile paketlerini 5 gün içinde diledikleri an teslim alabildikleri gibi, iade süreçlerini de yine bu noktalar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Hem müşteriye, hem esnafa kazandırıyor

‘Gel-Al’ hizmetini tercih eden müşteriler, standart teslimat seçeneklerine kıyasla özel kargo fiyatlarından yararlanıyor. Paketlerini 5 gün içinde teslim alabilme esnekliğine sahip olan müşterilerin verilere göre en yoğun teslimat trafiği, 16:00–19:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Sistem aynı zamanda esnaflar için de ek bir gelir kapısı oluşturarak yerel ekonomiyi destekliyor.

