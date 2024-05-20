Trendyol Süper Lig’de 38. hafta programı belli oldu, ilk maç 24 Mayıs Cuma günü
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 18:33 - Güncelleme : 20 May 2024 18:40
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! 38. hafta maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar karşılaşacak? Merak edilen tüm sorular haberimizde. İşte detaylar!
Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftası artık gelmiş durumda.
38. hafta maç programı belli oldu.
Ligdeki son maçlar, şampiyonluk yarışının ve küme düşme hattındaki mücadelenin kaderini belirleyecek.
Açıklanan Trendyol Süper Lig 38. hafta programı bu şekilde:
Kaynak: TGRT Haber