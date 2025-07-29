Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’na başvurular başladı

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl yeniden düzenlenen E-Ticaret Hackathonu’na başvurular başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’na başvurular başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:52

Trendyol’un yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışma, yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışan gençlerin kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirmesini hedefliyor. Başvurular 5 Ağustos 2025 tarihine kadar www.teknofest.org/tr/yarismalar/e-ticaret-hackathonu adresi üzerinden yapılabilecek.

Genç yeteneklerin teknolojiyle toplumsal etki yaratma potansiyelini ortaya koymayı ve yapay zekanın e-ticaret kullanıcı deneyimine sağlayabileceği katkıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Trendyol E-Ticaret Hackathonu için başvurular başladı. Trendyol tarafından ikinci kez gerçekleştirilen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan yarışma, e-ticaret dünyasına yön verecek genç yeteneklerin teknik becerilerini sergileyebileceği, gerçek verilere dayalı çözümler geliştirebileceği ve ödüllendirileceği bir ortam sunuyor.

Türkiye’de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya katılım başvurusu yapabilecekler. Lise düzeyindeki takımlarda danışman bulundurmak zorunlu olurken, diğer gruplar isteğe bağlı olarak takımlarında danışman bulundurabilecekler. Başvurular 5 Ağustos 2025 tarihine kadar www.teknofest.org/tr/yarismalar/e-ticaret-hackathonu adresinden yapılabilecek.

İki Aşamalı Mücadelenin Finali Trendyol Campus’te Yapılacak

E-Ticaret Hackathonu, çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama olan Datathon, 8-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kaggle platformu üzerinden düzenlenecek. Takımlardan, e-ticaret kullanıcılarının arama oturumları sırasında hangi ürünlere tıklayacaklarını ve hangi ürünleri satın alacaklarını tahmin edebilen modeller geliştirmeleri istenecek. Değerlendirme, tıklama ve sipariş tahminlerinin doğruluğu üzerinden yapılacak.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 20 takım, 13-14 Eylül’de Trendyol Campus’te düzenlenecek fiziksel Hackathon’a katılmaya hak kazanacak. Buradaki final etabında takımlar, kullanıcı sorgularını anlamlandıran ve ilgili ürünleri sıralayabilen bir sistemin yanı sıra sade ve işlevsel bir arayüz tasarımı geliştirecek.

Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamalı puanlama sistemiyle belirlenecek. İlk aşamada Kaggle skorunun ağırlığı %40 olurken, fiziksel Hackathon’da sunulan çözümün demo kalitesi %30, uygulanabilirliği %20, yenilikçilik düzeyi %10 oranında sonuca etki edecek.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlardan birinci 120 bin TL, ikinci 100 bin TL, üçüncü 90 bin TL‘lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmaya dair detaylı bilgilere bu adresteki şartnameden ulaşmak mümkün.

ETİKETLER
#e-ticaret
#teknofest
#yapay-zeka
#Trendyol 1. Lig
#Veri Bilimi
#Hackathon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.