UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rövanş heyecanı bu akşam yaşanacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki kritik mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1 canlı yayın ile Bayern Münih PSG maçını şifresiz ekranlara taşıyacak. Bayern Münih PSG maçı TRT 1 uydu yayının yanı sıra internetten de izlenebilecek. İşte Bayern Münih PSG maç izleme detayları…

HABERİN ÖZETİ TRT 1 CANLI nereden izlenir? Bayern Münih PSG maçı başlıyor UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki kritik mücadele bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 canlı! Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. TRT 1 canlı yayın! Mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek. TRT 1 canlı maç izle! Karşılaşma, 6 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 Bayern Münih PSG maçı izle! İlk maçta Paris Saint-Germain sahadan 5-4 galip ayrılmıştı. TRT 1 donmadan reklamsız kesintisiz hd izle! Bayern Münih, turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. TRT 1'in Türksat 4A uydusundaki frekans bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesi, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından birinde finale giden yolu belirleyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. İlk maçta Paris’te oynanan mücadelede toplam 9 gol atılması, rövanş öncesi heyecanı daha da artırdı. Allianz Arena’daki karşılaşmada her iki takım da finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, hem televizyon yayını hem de TRT 1’in resmi platformları üzerinden maçı takip edebilecek. Mücadelenin başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı.

TRT 1 BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Dev karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT 1 yayını farklı platformlar üzerinden erişime açık olacak. Televizyon üzerinden uydu yayını ile izlenebilen kanal, aynı zamanda resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneği sunuyor. Böylece kullanıcılar farklı cihazlar üzerinden maçı takip edebilecek.

İlk maçta Paris Saint-Germain sahadan 5-4 galip ayrılmıştı. Bu skorun ardından Bayern Münih’in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Tek farklı galibiyetlerde ise karşılaşma uzatmalara gidecek ve mücadele daha uzun sürecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 MAYIS

TRT 1’in 6 Mayıs tarihli yayın akışında gün boyunca farklı programlar yer alıyor. Öğle saatlerinde başlayan yayın akışı, akşam saatlerine doğru haber ve eğlence programlarıyla devam ediyor. Ana haber bülteninin ardından ise akşam kuşağında film yayını bulunuyor.

Saat 22.00 itibarıyla ise günün en önemli yayını olan Bayern Münih - PSG karşılaşması ekranlara gelecek. Futbolseverler, bu saatten itibaren canlı olarak mücadeleyi takip edebilecek. Yayın akışı içerisinde maç öncesi ve sonrası içeriklere de yer verilmesi bekleniyor.

6 Mayıs TRT 1 yayın akışı şöyledir:

13.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Garfield 2

22.00 Bayern Münih - PSG

TRT 1 CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH PSG)

Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak rövanş mücadelesi, ilk maçta ortaya çıkan yüksek skor nedeniyle büyük bir merakla bekleniyor. Paris’te oynanan karşılaşmada Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele’nin attığı goller dikkat çekerken, Bayern Münih de güçlü bir geri dönüş sergilemişti.

Rövanşta sahaya çıkacak iki takımın kadroları da belli oldu:

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Emery, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanal, belirlenen frekans ve sembol değerleriyle izlenebiliyor. Bu bilgiler sayesinde kullanıcılar yayın ayarlarını kolayca yapabiliyor.

TRT 1’in güncel uydu bilgileri şu şekilde açıklandı: Türksat 4A (42E) uydusunda 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri ile yayın gerçekleştiriliyor. Bu ayarlar üzerinden kanal erişime açık durumda bulunuyor.