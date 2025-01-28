TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 29 Ocak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

28 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanacak olan takımlar bu hafta belli oluyor. 29 Ekim Çarşamba günü TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Devler Ligi maçlarının programları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1'den yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 8. maçlar oynanacak. Karşılaşmaların ardından puan durumlarına göre takımlar bir üst tura geçmeye hak kazanacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Devler Ligi maçlarının programı belli oldu. Karşılaşmaların hangi kanallarda yayınlanacağı TRT tarafından açıklandı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 29 OCAK? UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak olan Manchester City-Club Brugge karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada iki takımın da ilk 24'e kalması için 3 puan alması gerekiyor. Maçın berabere bitmesi durumunda ise Manchester City'nin ilk 24 şansı kalmazken, Club Brugge'un durumu rakiplerinin performansına bağlı olacak. Diğer maçların saatleri ve kanalları ise şöyle: 29 Ocak 2025 saat 23:00 PSV-Liverpool | Tabii Spor 3

Barcelona-Atalanta | Tabii Spor 2

Brest-Real Madrid | Tabii Spor 4

Manchester City-Club Brugge | TRT 1

Juventus-Benfica | Tabii Spor

Inter-Monaco | Tabii Spor 5

Stuttgart-PSG | Tabii Spor 1 İlgili Haberler Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları